E-Luxury | il contributo del digitale nella produzione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il lusso sta raggiungendo i massimi, e per questo deve avvalersi di unesterno, come il nuovo mondo. La cosiddetta ‘’macchinizzazione del prodotto’’ che permette a quest’ultimo di ‘’formarsi’’ servendosi di alcune macchine industriali. Questo nuovo processo è stato studiato da alcune società americane che hanno poi condiviso le informazioni ottenute: ilpermette un incremento del 30per cento in termini di tempo ed economici. E-: un percorso di digitalizzazione L’ultimo periodo ha visto il prèt-â-porter di lusso riprendere la suaraggiungendo i massimi storici ottenuti tra il 2011 ed il 2019. Questa crescita è possibile grazie ad una digitalizzazione del percorso produttivo ed al nuovo format di ...