Due nuovi agenti per la polizia locale di Bergamo | 171 entro i primi di settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 aprile 2024). Sono entrati proprio nei giorni scorsi nell’organigramma del Comune didi. Sale a quota 163 l’organico deglie degli ufficiali del comando di via Coghetti – sono esclusi dal calcolo i dipendenti amministrativi e gli ausiliari del traffico -:il Corpo del Comune diè destinato ancora a crescere, raggiungendo quota 171, il massimo degli ultimi anni per quel che riguarda ladi, un agente in più rispetto ai 170 registrati il 1 gennaio del 2014. “Vorrei sottolineare – spiega il vice sindaco Sergio Gandi – anche alcuni aspetti particolarmente interessanti, per quel che ...