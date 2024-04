Tra le varie voci che ci sono state per il mercato del Napoli è uscito, tra gli altri, quello di Georgiy Sudakov , che gli azzurri prenderebbero in considerazione per sostituire l’uscente Zielinski. ... (ilnapolista)

Il Napoli è pronto a piazzare un importante colpo al centrocampo. Di seguito le parole del CEO dello Shakhtar Donetsk Il Napoli è pronto a fiondarsi sul Mercato in entrata. La società azzurra non ha ... (spazionapoli)

Ds Shakhtar: 'Sudakov Il Napoli doveva prenderlo a 50 milioni, ora non bastano. Andrà in un top club' - Sergey Palkin, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk ha parlato ai microfoni dell`Evening Standard del futuro di Georgiy Sudakov, centrocamposta ucraino classe.calciomercato

Calciomercato Napoli, Sudakov va in Premier League: «De Laurentiis ha perso la sua occasione» - «A gennaio avevo detto al Napoli che potevano averlo per 50 milioni di euro più bonus, loro hanno offerto 40 milioni di euro. Ho consigliato al club di Aurelio De Laurentiis di ...ilmattino

Il CEO dello Shakhtar: "Per Sudakov ora non bastano 50 milioni" - Le parole del CEO dello Shakhtar Donetsk su Sudakov, destinato a trasferirsi in un grande club europeo in estate ...gianlucadimarzio