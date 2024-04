Dramma nel Salento Malore improvviso dopo il lavoro - muore 66enne medico di base

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024quello che ha visto la morte di un ragazzino di 15 anni domenica scorsa, ancora unnel. A perdere la vita, con ogni probabilità per un, questa volta è un uomo di 66 anni, Armando Rotondo,die consigliere comunale, con delega alla Sanità, del comune di San Donato. Ed è proprio nel paese salentino, in cui ovviamente il dottore era anche residente, che si è consumata la tragedia, esattamente all’interno del suo studio. Ad accorgersi dell’accaduto i suoi famigliari che, non vedendolo rientrare a casail, hanno lanciato l’allarme. Sul posto, così, si sono immediatamente riversati i sanitari del 118 che, nonostante i ...