Dove l’erosione è un’emergenza | Spiaggia? Qui solo sassi e cemento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) In via Lungomare di Ponenteha raggiunto l’apice. I titolari delle attivita presenti si mettono le mani nei capelli, la stagione è alle porte e il mare arriva alle cabine. Non c’è piu sabbia,, scogli e, con i flutti che frangono a pochi metri dalle strutture balneari. E’ una situazione di emergenza alla quale è necessario correre ai ripari perché in questa parte di Marina di Massa l’economia del mare è in ginocchio. Mare che sale recando danno alle recinzioni, ai manufatti, così il Comune ha emanato un’ordinanza dirigenziale del settore lavori pubblici che impone ai gestori di uno stabilimento, quello della Croce Rossa, di apportare ogni soluzione possibile per garantire l’incolumità dei fruitori. "Questo è un disastro, rispetto allo scorso anno siamo passati da 350 ombrelloni a ...