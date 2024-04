Dopo l’addio di Amadeus In Rai scatta il telemercato Vespa | Rinunciai a 2 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) I conti, per ora, sono buoni. Il bilancio 2023 della Rai evidenzia un risultato netto consolidato in pareggio e un indebitamento netto pari a 568di euro, in miglioramento rispetto all’anno precedente e comunque attestato su livelli di sostenibilità. La Rai, dunque, va. Tanto che ieri l’ad, Roberto Sergio, ha sentito la necessità di elencare tutti i volti che hanno rinnovato il contratto anche per il prossimo anno o per i prossimi due, da Federica Sciarelli a Sigrifido Ranucci, passando per Alberto Angela, Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier, Marco Damilano, Geppy Cucciari, Stefano De Martino, Francesca Fagnani, Salvatore Sottile, Piero Chiambretti e Massimo Giletti. Certo, resta l’incognita di Rosario Fiorello, ma pare, come lui stesso ha voluto ribadire, che sul divano Rai ci stia molto comodo e malgrado la voglia di fare uno show "solo ...