Donna accoltella il convivente in strada a Trieste

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unadi 32 anni ha raggiunto into il, un uomo di 53 anni, nella notte di ieri, 17 aprile. I fatti si sono svolti a Monfalcone, in provincia di Gorizia e la vittima è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Cattinara.Leggi anche: Si schianta con la moto contro un albero, Leonardo muore a 23 anni. A trovarlo il papà A chiamare nella notte la polizia di Gorizia, riferendo di essere statoto, sarebbe stato proprio l’uomo e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il 118, che hanno portato il ferito a Cattinara. La violenta lite e l’mento Secondo alcuni testimoni, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Le fonti riferiscono anche che i due potrebbero aver fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti ...

