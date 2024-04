Dongfeng guarda l’Italia - pronta a produrre oltre 100,000 veicoli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 aprile 2024) La possibilità che l’azienda cineseMotor Group diventi un pilastro dell’industria automobilistica italiana sta suscitando grande interesse e interrogativi. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il produttore cinese, già partner di Stellantis, sta valutando l’opportunità di stabilire un impianto in Italia in grado di100,000all’anno. Mercato delle auto cinesi in Europa: discussioni avviate Le discussioni con il governo italiano sono ancora in una fase iniziale, come confermato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. È stato però chiarito che le conversazioni coinvolgono non solo case automobilistiche asiatiche, ma anche altri attori del settore. Urso ha sottolineato l’importanza diin Europa per il mercato europeo, e ha ribadito il ...