Don Gambelli è il nuovo arcivescovo di Firenze

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Don Gherardoè ildi. La nomina, scelta da Papa Francesco è stata ufficializzata questa mattina, 18 aprile dall'uscente, Giuseppe Betori., 55enne, è l'attuale parroco della chiesa della Madonna della Tosse. Missionario in Africa, da dove è tornato lo scorso agosto, è anche cappellano del carcere di Sollicciano. Non essendo vescovo, ma parroco, diventerà l'87esimo pastore diil prossimo 24 giugno, per San Giovanni, il patrono della città. Nel frattempo, Betori svolgerà la funzione di pastore apostolico "con gli stessi diritti e facoltà del vescovo diocesano, da adesso fino al 24 giugno", spiega.