Domenica il lecce Toljan–Pedersen - il guaio è doppio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Scollinano metà settimana, Sassuolo e, in vista dello scontro diretto che li oppone l’uno all’altroal Mapei Stadium, nel lunch match della 33ma giornata. Il Sassuolo – per i neroverdi doppia seduta, ieri, oggi allenamento pomeridiano – valuta, non senza preoccupazioni, le condizioni di Toljan e Pedersen, la cui assenza simultanea sguarnirebbe la corsia a destra della difesa, e con altrettanta preoccupazione si guarda a Castillejo, out nelle ultime due gare a causa di un problema al ginocchio. Trapela più ottimismo riguardo a Thorstvedt: il norvegese è uscito ammaccato dalla sfida contro il Milan e tira la carretta da un po’, ma la contingenza impone di stringere i denti tanto a lui quanto a Boloca, asset indispensabili ad una mediana che può contare anche su Obiang e Racic. Se l’Atene neroverde piange, tuttavia, la Sparta ...