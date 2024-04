Domani sera a Piandiscò Parole d’ombra e di luce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 aprile 2024 – Il Tè Artistico Letterario “Incontri con la Bellezza”, organizzato dal Comune di Castelfrancopropone, alle 21,15, alla Casa della Cultura di via Roma, in, “e di”, letture sceniche e performances recitative di Leonello Rabatti e Augusto Taurisano, con recitazioni al buio o al lume di candela e di torcia e monologhi in chiaroscuro. Poesie bilingue recitate a due voci, tramite semplici e suggestivi effetti die di buio. Intervalli e commenti musicali al clarinetto e al flauto daranno poi un ritmo sonoro all’evento, “legando” i brani interpretati. Augusto Taurisano nasce a Firenze nel 1938, all’ombra del Cupolone, battezzato al Battistero, di Maggio, sotto il segno dei ...