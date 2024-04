Domani ancora play-in La Route 66 che porta nei Paesi Baschi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Verrebbe da dire che la Virtus è pronta per imboccare la ’66’ che conduce direttamente a Vitoria. Il motivo? Pallottoliere alla mano, il match di, a Vitoria, sarà il numero 66 di una Virtus che, ipotizzando il massimo numero di impegni – con virtuale qualificazione alla final four – potrebbe scendere in campo 91 volte. Ce n’è abbastanza per capire perché, ieri, una volta tornata alla palestra Porelli, la Virtus ha pensato a guarire i malanni, affrontare le terapie del caso e rilassarsi un po’. E rivedere non solo la partita di martedì, in Turchia, ma anche quella del venerdì precedente. Il destino ripropone alla Virtus il confronto con il Vitoria di Dusko Ivanovic che, non più tardi di venerdì, ha sbancato la Segafredo Arena. I bianconeri, però, non dimenticano che già una volta, nel corso della stagione regolare, si sono imposti sul ...