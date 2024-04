Divieto di fumo all' aperto - norme e provvedimenti in Italia e nel mondo

(Di giovedì 18 aprile 2024) A Torino è scattato ildi fumare all'a a una distanza inferiore ai 5 metri dalle altre persone. Chi non rispetta la regola rischia una multa di 100 euro. Ma qual è la situazione nel resto d’? E negli altri Paesi? Anche di questo si è occupata la puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 17 aprile

Il fumo sarà vietato anche all'aperto - A partire dal 2025, Milano introdurrà un Divieto di accendere la sigaretta a meno di 10 metri da altre persone ...polesine24

Divieto fumo all'aperto e acquisto sigarette, le nuove regole a Torino e Milano. E Londra sogna una generazione senza fumatori - L'ultima in ordine cronologico è stata Torino, con la delibera che ha introdotto la distanza di cortesia (stabilita in 5 metri) tra chi fuma e chi no all'aperto. Ma prima ...ilmessaggero

Lo pneumologo Roberto Boffi: “Divieto di fumo a Milano La strada è quella giusta ma non succeda come allo stadio San Siro” - Il Divieto di fumo in tutte le aree pubbliche all’aperto come «gesto di libertà e di tutela della salute. Ma attenzione che non diventi un boomerang». Roberto Boffi è responsabile della Pneumologia ...milano.repubblica