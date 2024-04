Dividendo Mfe-Mediaset sale a 0,25 euro per azione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per il 2023 Mfe distribuirà undi 0,25percontro i 0,05 dell'anno precedente. I ricavi netti consolidati nel 2023 sono stati pari a 2.810 milioni, in crescita dello 0,3% rispetto ai 2.801 del 2022, anche grazie a un incremento della raccolta pubblicitaria lorda dello 0,9%. L'utile netto, come già emerso ieri, escludendo l'impatto contabile della contribuzione della partecipin Prosiebensat1, è positivo per 217,5 milioni, in crescita del 17,7 % rispetto ai 184,7 milioni del 2022. La posizione finanziaria netta consolidata a fine 2023 è negativa per 738 milioni contro i 732 del 31 dicembre 2022. Per il 2024-Mef ha l'obiettivo di "mantenere su base annua un risultato operativo, un risultato netto e una generdi cassa (Free Cash Flow) consolidati ...