Distrutti 5mila embrioni in vitro a Gaza City | Il prezzo invisibile della guerra

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) - A dicembre una granata ha colpito, tra le altre cose, la più grande clinica di fertilità di. L'esplosione ha fatto saltare i coperchi di cinque serbatoi di azoto liquido conservati nell'unità di embriologia. A rendere nota la notizia è Reuters, agenzia di stampa alla quale è stato concesso l'accesso alla clinica, o quello che ne resta, per visionare i danni e le conseguenze dell'esplosione. Il liquido degliè evaporato e all'interno dei serbatoi, la temperatura ha superato quella dovuta causando la perdita totale deglie, quindi, potenziali future nascite cancellate in un secondo. Sono più ditrae campioni di sperma e ovuli non fecondati ad essere andati persi. L'accaduto si è verificato al centro Ivf Al Basma di...