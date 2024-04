Diritto all’aborto - il duro intervento di Sportiello M5s contro il governo | Noi donne scegliamo cosa vogliam - vi dovreste vergognare

(Di giovedì 18 aprile 2024)della deputata del Movimento 5 stelle, Gilda. Durante la discussione alla Camera sul Dl Pnrr ha parlato siala decisione deldi non dare seguito a un ordine del giorno del Movimento 5 stelle sul, sial’emendamento della maggioranza che apre le porte dei consultori agli antiabortisti. “Oggi avete definitivamente calato la maschera – ha esordito– Non c’è scritto da nessuna parte nella legge 194 che bisogna convincere lea non abortire. Questo è il vostro obiettivo”. “Questo emendamento – ha proseguito riferendosi alla scelta deldi aprire le porte dei consultori ai Pro Vita – lo avete fatto decidere a un uomo. ...

