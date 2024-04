Digiuno intermittente - la dieta può portare a malattie cardiovascolari

(Di giovedì 18 aprile 2024) Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 17:28Con l’arrivo della primavera l’estate è sempre più vicina e molte persone pensano già alla prova costume. Tra le diete più in voga al momento c’è anche quella del: l’assunzione di cibo è limitata a otto ore al giorno e per le restanti sedici non si mangia L'articolo proviene da Il Difforme.

I benefici dell’approccio di “restrizione energetica intermittente ”, conosciuto anche come dieta “mima digiuno ”, che prevede giorni di apporto energetico limitato alternati a giorni di alimentazione ... (fanpage)

Il digiuno intermittente è la mania del momento, ma per ottenerne bene fici reali - in termini di salute e di dimagrimento - è sempre, assolutamente necessario il parere del dietologo o del ... (gqitalia)

Il digiuno intermittente è un tipo di percorso dietetico che non si basa sul cibo da mangiare, quanto sull’alternanza tra pasti classici e digiuno . L’alternanza può avvenire nella stessa giornata o ... (cultweb)

Digiuno sì o no contro il cancro Berrino: "Oggi mangiamo troppo, cambiare rotta" - Cresce l'interesse per la ricerca sull'impatto della restrizione calorica su malattie come il cancro "Oggi noi mangiamo assolutamente troppo, mangiamo esageratamente. Siamo affetti da obesità, da diab ...adnkronos

Spettacolo Caterina Balivo rivela i segreti del suo benessere: Digiuno intermittente e dieta equilibrata - La conduttrice, famosa per il suo ruolo in «La volta buona» e madre di due bambini, ha parlato apertamente delle sue abitudini alimentari, sottolineando come il Digiuno intermittente abbia migliorato ...bluewin.ch