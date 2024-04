Diagnosi non gradita - 64enne aggredisce sanitari 118 a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn disaccordo con ladeiil medico e l'infermiera del 118 che l'avevano appena soccorso: è successo a, dove i carabinieri del nucleo radiomobile sono stati costretti a intervenire in vico Santa Maria della Neve per un'aggressione ai danni di personale di un'ambulanza. Secondo una prima sommaria ricostruzione, undiavrebbe richiesto un intervento al 118 per un malore. Al termine della visita, poiché in disaccordo con ladei, avrebbe spinto e preso a calci il dottore e l'infermiera dell'equipaggio. L'uomo è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.