Di Somma | Conte al Napoli? Il massimo - ma non so quanto possa coesistere con De Laurentiis

(Di giovedì 18 aprile 2024) Di: ”è un allenatore che chiude gli spogliatoi, non vuole alcun tipo di interferenza dall’esterno. Non socon un presidente come De” La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Salvatore Di, ex bandiera e direttore sportivo dell’Avellino, nonché ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo della Juve Stabia, club della sua città natale. Tra i tanti temi affrontati da Diin quest’intervista, anche quello della deludente stagione dele del futuro del club partenopeo. Queste le sue parole: Le possibilità di rimonta Champions per ilsono ridotte. Si aspettava una stagione così deludente dopo la vittoria dello Scudetto ...