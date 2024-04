Detenuto ingoia candeggina e lamette - evitata la tragedia in carcere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Undella Seconda Sezione con problemi di natura psichiatrica sembrerebbe abbia bevuto dellato delle, con successivo immediato invio al pronto soccorso di Avellino dove ha continuato a causare ulteriori difficoltà. A darne notizia Stefano Sorice Segretario Locale UILPA Polizia Penitenziaria Ariano Irpino. È accaduto nella serata di ieri, il soggetto in questione più volte è stato segnalato proprio per i comportamenti posti in essere che, da quando ha fatto ingresso nell'istituto arianese, costantemente sono causa di turbamento dell'ordine e della sicurezza Questa Organizzazione Sindacale ha denunciato in maniera assidua le problematiche legate all'incompatibilità dei detenuti con problemi di natura psichiatrica in un contesto come quello del ...