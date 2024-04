Demolita anche in appello l’indagine che portò alle dimissioni del premier del Portagallo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Era il 7 novembre dell’anno scorso quando ilsocialista del Portogallo, Antonio Costa, si dimetteva perché un’inchiesta per corruzione stava travolgendo il suo governo. Solo pochi giorni era emerso che c’era un clamoroso errore di trascrizione in una intercettazione e che il primo ministro era estraneo.però ha perso pezzi dimostrando lacune e inconsistenzadurante il processo. È infatti arrivata ieri la sentenza d’sulle indagini dell’operazione Influencer che a tutti gli effetti sembra un’altra picconata all’impianto accusatorio. Dopo che il giudice istruttore aveva rimesso in libertà tutti gli indagati, respingendo i capi d’imputazione più gravi, i pm avevano fatto ricorso. Ma se il giudice di primo grado aveva fatto cadere le accuse di corruzione e abuso d’ufficio, lasciando in piedi ...