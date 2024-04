Definito il girone delle finali nazionali L’esordio il 29 aprile

(Di giovedì 18 aprile 2024) Definita la grigliaunder 19 con la qualificazione di Casalpusterlengo nello spareggio a quattro. I lombardi hanno avuto la meglio nellassima con Cantù per 89-88 con un super Fiorillo. Proprio i biancorossi avranno il Casalpusterlengo nel loro(il D) insieme a Firenze e alla tradizionale rivale di Treviso, favorita d’obbligo. Lesi disputeranno a Chiusi (Siena) dal 29al 5 maggio, a cavalloultime due giornate della serie A. Giovanni Luminati, che disputerà in Toscana la sua 11ª finale nazionale, spera di poter avere a disposizione per tutta la settimana Maretto e Fainke, già protagonisti della prima fase chiusa con due sconfitte ai supplementari. Tra i protagonisti...

