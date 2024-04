De Rossi ha conquistato la Roma - l' annuncio della società | Avanti con lui anche nella prossima stagione

(Di giovedì 18 aprile 2024) La storia d’amore tra la ae Daniele Denon finirà questa. Lagiallorossa ha confermato la volontà di proseguire il suo rapporto con il tecnico, comunicando: "Siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatoreal termine di questae per il pmo futuro", questo quanto si legge sul comunicatogiallorossa. È...

Roma-Milan, probabili formazioni: De Rossi con Dybala, Pioli ritrova Tomori - Il ritorno dei quarti di finale di Europa League è in programma alle 21 all'Olimpico: si riparte dallo 0-1 conquistato dalla Roma a San Siro.mediagol

“Non sarebbe un fallimento”: Milan fuori dall’Europa, arriva la sentenza dell’ex - Il doppio ex parla in vista di Roma-Milan. Le sue dichiarazioni fanno discutere all’interno dell’ambiente rossonero.spaziomilan

La Roma avanti con De Rossi, 'progetto a lungo termine' - Nel futuro della Roma continuerà ad esserci Daniele De Rossi. Arrivato a gennaio come traghettatore, in tre mesi ha conquistato tutti: tifosi, giocatori e società, portandosi a casa quel rinnovo per i ...ansa