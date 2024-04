De Rossi confermato allenatore della Roma | Continua racconto della sua storia straordinaria

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – Daniele Desarà l’anche nella pma stagione. Il tecnico, che nel 2023-2024 ha sostituito l’esonerato José Mourinho, è stato ufficialmenteda Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club giallorosso. “Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De– annuncia il club in una nota firmata dai Friedkin – siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica didell’ASanche al termine di questa stagione e per il pmo futuro. Nel suo breve mandato come capo, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club hato il ...