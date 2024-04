De Rossi allenerà la Roma anche il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 aprile 2024) AGI - "Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'ASal termine di questa stagione e per il pmo futuro". Lo rendono noto Dan e Ryan Friedkin sul sito web del club giallorosso. "Nel suo breve mandato come capo allenatore - scrivono i Friedkin - l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della, della città e dei nostri tifosi che non heguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore ...