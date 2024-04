De Laurentiis Insiste per Conte | Aggiunta una clausola mai messa prima

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 aprile 2024) Decontinua a corteggiareper la panchina del Napoli con un’offerta mai fatta: 8 milioni d’ingaggio e piena libertà sul mercato. Secondo quanto riporta Il Mattino, Aurelio Denon molla la presa su Antonioper la panchina del Napoli. Il presidente azzurro starebbendo in maniera sempre più decisa per convincere il tecnico salentino. Offerta Mai FattaPer arrivare a, Deavrebbe messo sul piatto un’offerta senza precedenti: un ingaggio faraonico da 8 milioni di euro a stagione e, soprattutto, carta bianca totale sul mercato per scegliere la rosa. Libertà Totale di Movimento Ma non è tutto. Come rivela Il Mattino, il patron azzurro sarebbe disposto a concedere a ...