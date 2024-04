Daniele De Rossi - una comunicazione che lo incorona allenatore bandiera

Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 12:01E’ ufficiale: Daniele De Rossi rimane allenatore dell’AS Roma , “anche al termine di questa stagione e per il p Rossi mo futuro”. Lo annunciano Dan e Ryan ... (ildifforme)

In tre mesi esatti, con semplicità, umiltà, idee, ha cambiato tutto. E ha restituito dignità e leggerezza a una Roma che era diventata ostaggio di José Mourinho. A volte, rischiare paga: lo ha ... (sportface)

As Roma: confermato Daniele De Rossi come allenatore della Roma. L’annuncio del club in una nota stampa: “non potremmo essere più felici” La Roma ha annunciato ufficialmente che Daniele De Rossi ... (puntomagazine)