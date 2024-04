Daniele De Rossi confermato come allenatore della Roma

(Di giovedì 18 aprile 2024) AsDe. L’annuncio del club in una nota stampa: “non potremmo essere più felici” Laha annunciato ufficialmente cheDerimarrà in selladel club anche nella pma stagione calcistica. La decisione è stata ratificata dai proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin, consolidando così il breve ma impattante mandato dell’ex centrocampista giallorosso alla guidasquadra. Dopo aver sostituito José Mourinho nel corsoscorsa stagione, Deha dimostrato di possedere le qualità e la leadership ...

Daniele De Rossi sarà l’allenatore della Roma anche nella p Rossi ma stagione. Il lavoro del tecnico chiamato per sostituire Muorinho ha convinto Dan e Ryan Friedkin , proprietari del club, che sia lui ... (ilfattoquotidiano)

La Roma si lega a Daniele De Rossi anche nei p Rossi mi anni. A poche ore dall’importante sfida di UEFA Europa League valevole per il ritorno dei quarti di finale contro il Milan, Dan e Ryan Friedkin ... (metropolitanmagazine)

Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi , siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il ... (today)

‘Rispetto e coraggio’: così DDR si è preso una seconda carriera romanista - De Rossi e la Roma proseguiranno insieme. Ecco dove è nata la consapevolezza dei Friedkin di rinnovare il contratto di DDR ...siamolaroma

Milan specialista in rimonte: la vecchia virtù di Pioli da sfoggiare a Roma - Col Sassuolo l'ultimo caso di una lunga serie di partite riprese nel finale, che ha visto i rossoneri rimediare o vincere anche in Europa. Okafor e Jovic i protagonisti, ma non solo ...gazzetta

De Rossi e la Roma ancora insieme: motivi e dettagli - L'impatto positivo, la leadership ed il cambio di passo impresso alla Roma sono già valsi a De Rossi la conferma per il pRossimo futuro ...calciomercato