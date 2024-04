Dal G7 di Capri | sanzioni a Iran sono segnale di solidarietà a Israele

(Di giovedì 18 aprile 2024) . Giorgia Meloni è impegnata nel Consiglio europeo straordinarioin corso ai lavori della seconda giornata di lavori dei ministri degli Esteri del G7, mentre a Bruxelles, Giorgia Meloni è impegnata nel Consiglio europeo straordinario. “Oggi affronteremo i temi più delicati all’ordine del giorno, la situazione internazionale che conosciamo, e con il ruolo di portatori di pace ovunque, con la forza della diplomazia”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo i lavori della seconda giornata del G7 dei ministri degli Esteri a. “Discuteremo certamente della situazione mediorientale – ha spiegato Tajani – siamo amici di, sosteniamo, ma vogliamo una de-escalation in quell’area. Affronteremo come sanzionare l’per l’attacco con ...

Solo due italiani tra i film annunciati nella selezione di Cannes 2024, Paolo Sorrentino con il misteriosissimo Parthenope e The Damned di Roberto Minervini. Paolo in concorso (settima volta, un ... (iodonna)

Ha guardato negli occhi il suo carnefice, che gli ha teso un agguato mortale nel buio di via Bari, a Torre a Mare. Raffaele Capriati , 40 anni, dopo essere sceso dall?auto - sarebbe questa la... (quotidianodipuglia)

Una Scena a dir poco raccapricciante , selfie davanti ad una donna morta in incidente stradale : furia da parte del web Il limite è stato abbondantemente superato. Oramai non si ha rispetto davvero ... (cityrumors)

IL MINISTRO - Tajani: "Aiutare l'Ucraina significa lavorare per la pace" - "Aiutare l'Ucraina significa lavorare per la pace, perché se Kiev perde Putin non si siederà mai al tavolo della pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la prima sessione de ...napolimagazine

Borrell (Ue) a G7 Capri: "Siamo sull'orlo guerra in Medio Oriente" - Roma, 18 apr. (askanews) - Josep Borrell, capo della diplomazia dell'Unione Europea, nel corso di una conferenza stampa a Capri, dove è in corso la riunione del G7 dei ministri degli Esteri, ha ...libero

Israele, l’imperativo dell’Ue è evitare l’escalation regionale. Borrell dal G7 avverte: “Mantenere alta l’attenzione su Gaza” - Bruxelles - I centinaia di droni e missili lanciati dall'Iran verso il territorio israeliano, in risposta al bombardamento della sede ...eunews