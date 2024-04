Da quando partirà il divieto di fumo nel Regno Unito?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 aprile 2024) Facciamo un po’ di chiarezza, perché da qualche ora non si fa che parlare deldinelcome di una decisione che avrà immediate ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. Non è esattamente così. Daallora questosarà effettivo? La proposta di legge, che prevede ildi vendita (e solo di vendita) di sigarette e sigarette elettroniche ai nati dopo il primo gennaio 2009, ha ottenuto solo il via libera della Camera dei Comuni (tra mille polemiche). Ma per l’approvazione definitiva dovrà ottenere i voti alla Camera dei Lord. E si parla ancora di qualche mese. Tenendo conto che le elezioni generali sono previste nella seconda metà del 2024. Cosa prevede allora la legge voluta dal primo ministro conservatore Rishi Sunak? In ...