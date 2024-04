Da FUTURAnetwork dell’ASviS - il futuro delle ferrovie tra elettrificazione e treni notturni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS Maddalena Binda del 10 aprile 2024. In Europa aumentano più le autostrade che le, mentre la Cina investe in nuove linee nel mondo.di lusso, collegamentie tratte storiche danno vita a un nuovo modo di viaggiare. I trasporti contribuiscono a quasi un quartoemissioni annuali di gas serra a livello mondiale, di cui il 69% è causato dal trasporto su strada. Secondo le stimeNazioni unite entro il 2050 il trasporto passeggeri potrebbe aumentare del 79%, quello merci del 100%. Per questo il potenziamento della rete ferroviaria, il sistema di trasporto più sostenibile, ricopre un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di Parigi e il contrasto ai cambiamenti climatici. A livello mondiale oggi l’8% ...