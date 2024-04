Da Empoli ci credono - che messaggio di sfida al Napoli | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sabato sera ilsarà ospite dell’in Toscana: una gara ostica per gli azzurri in grande difficoltà in questo momento. Contro il Frosinone ilha confermato tutti i suoi limiti e le sue difficoltà. La vittoria roboante di Monza, in cui gli azzurri erano riusciti a riprendere i lombardi a suon di eurogoal, si è rivelata una gioia effimera: è bastato infatti l’umile Frosinone di Di Francesco a riportare il team di Calzona con i piedi per terra. Un due a due deludente quello del Maradona, arrivato dopo aver subito per ben due volte la rimonta dei ciociari. Una incapacità cronica di mantenere la porta inviolata, soprattutto con Calzona allenatore, fatto mai avvenuto negli ultimi mesi. Ilè fragile, vittima dei suoi stessi fantasmi accumulatisi nel corso di questi mesi a dir poco difficili. Verso ...