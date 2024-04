(Di giovedì 18 aprile 2024) Il giorno diè finalmente arrivato: nerazzurri pronti aancora lain Europa La partita delle partite, il punto più alto dellanerazzurra e per ultima, ma non meno importante, l’Malines dei tempi moderni: dove addirittura il destino ha deciso di collocarla a 48 ore dall’anniversario di quel match

IL 18 MARZO. Paolo Gentiloni , Commissario europeo per l’Economia, a Bergamo per la commemorazione delle vittime del Covid. Gori: «Per la sanità non è stato fatto abbastanza, servono più risorse». (ecodibergamo)

Borsa: Europa in cauto rialzo, Parigi +0,4% - La seduta sulle Borse in Europa inizia con cautela, con gli investitori che soppesano le trimestrali in arrivo. Londra apre in rialzo dello 0,4%, anche Parigi dello 0,4%, Milano dello 0,3% e Francofor ...ansa

Da Bergamo all’Europa per una storia da scrivere: è tempo di Atalanta Liverpool - Il giorno di Atalanta Liverpool è finalmente arrivato: nerazzurri pronti a scrivere ancora la storia in Europa La partita delle partite, il punto più alto della storia nerazzurra e per ultima, ma non ...calcionews24

La banana Chiquita sbarca a Bergamo: a Cortenuova il centro di maturazione più grande d’Europa - Situato strategicamente nel cuore logistico dell’Italia, l'impianto rafforza la distribuzione delle nel nostro Paese portando anche nuove opportunità di lavoro per il territorio ...ilgiorno