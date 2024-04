Curva Nord a rapporto per Milan-Inter! Ritrovo speciale | ecco quando

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024) Laattende con impazienza il derbydi lunedì sera. Ma, in vista della stracittadina, è già in programma un appuntamentocome e dove. L’AVVICINAMENTO –sarà un derby “in trasferta” da calendario, perché sono i rossoneri a essere in casa e ad avere la maggioranza dei propri tifosi. Ma saranno di certo in migliaia i sostenitori nerazzurri, nel tutto esaurito con quasi 80.000 spettatori. Fra questi, l’o Secondo Anello Verde sarà regolarmente destinato agli ospiti, ossia la. Che è già pronta per l’evento e lo dimostrerà in anticipo, con un primo appuntamento dedicato, che si aggiunge a quello congiunto con laSud e i ...