Cuore Andrea Costa Quattrocento tifosi scalderanno il derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ci sarà tutto il tifo biancorosso possibile ad accompagnare l’neldi domenica. Sono stati bruciati tutti i 400 tagliandi disponibili per il settore ospiti del PalaRuggi (non sono previste altre richieste alla Virtus) nel quale si accomoderanno domenica i sostenitori di Corcelli e compagni nella stracittadina, con la società biancorossa che ieri aveva annunciato con soddisfazione il sold out. Migliore chiusura di campionato non poteva esserci per la squadra di coach Di Paolantonio, a suggellare il ritrovato entusiasmo e attaccamento che una stagione vissuta sempre sopra le righe, con numerosi alti e rarissimi bassi ha saputo riportare nella sua tifoseria. Già domenica, in occasione della sfida persa al supplementare con Faenza, il PalaRuggi si era mostrato pieno e caloroso, con la tifoseria organizzata dell’Onda ...