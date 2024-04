Croazia - il premier conservatore rivendica vittoria alle legislative

aperte le urne per le Elezioni parlamentari in Croazia . È sfida aperta tra il primo ministro uscente, il conservatore Andrej Plenkovic, e il presidente Zoran Milanovic, un populista di sinistra ... (periodicodaily)

Dalle urne in Croazia vince l'instabilità. Ed è un problema che tocca Bruxelles come Kiev e Mosca - I conservatori ottengono il miglior risultato, ma il primo ministro uscente, l'europeista Andrej Plenkovic, non ha i numeri per confermare la maggioranza.huffingtonpost

In Croazia il premier uscente vince le elezioni, ma formare un governo sarà difficile - I popolari Hdz primi con il 34% delle preferenze, ma faticheranno a mettere in piedi una coalizione. I socialdemocratici del presidente Milanovic al secondo posto con il 25%, estrema destra ago della ...europa.today

In Croazia i conservatori di Plenkovic vincono con il 34,4% - Alle elezioni politiche tenutesi ieri in Croazia, i conservatori del premier Andrej Plenkovic, stando ai risultati finali della commissione elettorale, hanno ottenuto una chiara maggioranza relativa c ...ansa