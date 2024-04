Cristiano Ronaldo ‘batte’ la Juve - il Collegio Arbitrale gli dà ragione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 18 aprile 2024)“batte” lantus, ilgli ha dato: tutti gli ultimi aggiornamenti Ed alla fine, a trionfare, è sempre lui:. Questa volta non si tratta di un match vinto con la sua attuale squadra, l’Al-Nassr, ma con una sua ex: lantus. Anche se non si è trattata di una sfida disputata su un terreno di gioco, ma in tribunale. Il fuoriclasse portoghese ha vinto l’arbitrato contro la società bianconera. Si è trattato del terzo tentativo per lui e per i suoi legali in merito alla controversia legata al pagamento di quasi 20 milioni di euro (per la precisione 19,5) di stipendi arretrati che il calciatore avrebbe dovuto incassare.batte ...