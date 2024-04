Cos’è il digiuno intermittente - il regime dietetico amato dalle star di politica e TV

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilè un tipo di percorsoche non si basa sul cibo da mangiare, quanto sull’alternanza tra pasti classici e. L’alternanza può avvenire nella stessa giornata o seguendo altri tipi di schemi come vedremo. Ilsi basa anche sul principio dell’autofagia. Ovvero, sulla capacità del nostro corpo di consumare le scorte di grasso durante dei periodi prolungati di non alimentazione. E nel contempo di rigenerare le le proteine danneggiate e bilanciare la flora intestinale. Va detto che questo tipo di dieta può essere seguita solo sotto stretto controllo medico. Niente fai da te, insomma. Come funziona. Del, come detto, si alternano le fasce orarie in cui mangiare, dette finestra ...