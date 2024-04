Cosa succede se premi i tasti 123 del telefono? Attivi una funziona segreta

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilpuò essere uno strumento amico ma riservare anche tantissime sorprese, soprattutto gli ultimi modelli. Uno vi faciliterà la vita. Che problemi ci sono a tenere troppo a lunga in carica il cellulare? – (ilcorrieredellacitta.,com) Se siete un tutt’uno col vostro, sappiate che ci sono alcune scorciatoie che vi permettono di risparmiare tempo e guadagnarne altro in velocità. Nulla di così scientifico, ma poter digitare velocemente un testo dallaera, soprattutto se mentre state lavorando al computer o discutendo, è una scorciatoia che vi tornerà molto utile. Alcune sono perlopiù sconosciute, eccone una che vi sembrerà assurda ma geniale. Un trucco per passare dallaera ortografica a quella numerica: non ci crederete mai! Immaginate di star scrivendo un testo e di dover rapidamente passare ...

Il decreto con cui il governo Meloni ha eliminato lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus edilizio è in Parlamento, e i partiti possono presentare i loro emendamenti. Da ... (fanpage)

Cosa succede se i genitori prendono in giro i figli per il loro peso: lo studio - Secondo uno studio inglese i commenti negativi sul corpo dei figli possono possono alimentare disagi e insicurezze in età adulta, anche in assenza di ...fanpage

Mps e quella voglia di risiko di Piazza Affari dopo mosse Tesoro. Ma il prezzo è troppo alto Finora coro di no da Banco BPM, Bper e UniCredit - Cosa succede al Monte dei Paschi di Siena dopo le due grandi mosse lanciate dal Tesoro maggiore azionista Le ottime notizie relative al collocamento del covered bond e alla doppia promozione sul rati ...money

Elezioni Regionali 2024 Basilicata: come vengono eletti presidente e Consiglio regionale, chi nomina la giunta - Cosa succede dopo le elezioni Regionali Chi viene eletto presidente Ma soprattutto, come vengono scelti consiglieri e assessori Tutto quello che c'è da sapere sul voto in Basilicata ...notizie.virgilio