Cosa succede agli account TikTok dopo la morte degli utenti | la nuova funzione “profili commemorativi”

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha introdotto unaper trasformare il profilo di una persona deceduta in "profilo commemorativo". Si tratta di un'opzione pensata per permettere di tutelare l'identità della persona scomparsa ma anche per offrire uno spazio di memoria a familiari e amici. Per richiederlo occorre seguire una procedura ben definita.