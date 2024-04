Cosa pensa la Gen Z di Sex and the City visto decenni dopo la prima messa in onda

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 18 aprile 2024) Approdata anche su Netflix, la celebre serie HBO Sex and thesvela i suoi temi maturi a una nuova generazione di spettatori. Brittany Miller, una ragazza appartenente alla Gen Z di 22 anni, condivide le sue impressioni sulla serie, che ha debuttato duefa. “Mi identifico vagamente con Carrie Bradshaw, essendo anch’io una scrittrice residente a New York, ma le somiglianze terminano qui”, ha subito scritto Miller in un articolo pubblicato sul The Independent. “Non pretenderò di parlare a nome di un’intera generazione, ma come vergine della Gen Zer e della serie SATC, posso dire,averuna manciata di episodi, non sono un fan“. Miller ha sottolineato come alcune battute e scene della serie cult siano ormai obsolete. Ad esempio, la casualità con cui Carrie liquida la ...