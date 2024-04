Cosa c’è nell’acqua del rubinetto di casa | la differenza con quella in bottiglia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'Italia è il primo consumatore in Europa di acqua in. Uno dei motivi è la scarsa fiducia riposta nell'acqua deldi, come dimostra anche il grande numero di brocche filtranti vendute ogni anno. Eppure gli acquedotti sono sottoposti a una serie di controlli molto serrati peer garantire la sicurezza dell'acqua. Resta però da chiarire la questione dei Pfas, gli "inquinanti per sempre".