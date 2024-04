Corso Colombo chiuso al traffico da lunedì

(Di giovedì 18 aprile 2024) Partirannoi lavori straordinari per l’ammodernamento degli impianti tranviari ine nel piazzale della stazione di Porta Genova, con l’obiettivo di migliorare il comfort e l’efficienza del servizio. L’intervento rientra nel piano annuale di manutenzione straordinaria degli armamenti tranviari, in cui il Comune investe 12 milioni di euro. Saranno rimossi e sostituiti 400 metri di binari ine 200 nel piazzale della stazione. Prevista anche la sostituzione del fondo in pietrisco con platee di cemento armato, posate su materassini antivibranti. Saranno poi rinnovate 7 intersezioni e tre scambi tranviari. I due interventi die piazzale stazione Genova saranno svolti con squadre diverse che opereranno in contemporanea per ...

