Corruzione - arrestato il sindaco dimissionario di Avellino

(Di giovedì 18 aprile 2024) AGI -ildi, Gianluca Festa. L'ex esponente del Pd è coinvolto in un'indagine per peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità ed è ora ai domiciliari insieme a un architetto, fratello di un consigliere comunale, Fabio Guerriero e a una dirigente del Comune. I carabinieri, titolari dell'indagine della procura di, hanno anche eseguito perquisizioni a carico del viceLaura Nargi, del consigliere Diego Guerriero, capogruppo Viva la Libertà, lista civica a sostegno di Festa, e fratello di Fabio e dei fratelli Canonico, presidente e commercialista della DelFes, squadra di basket serie B.

