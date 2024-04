Corruzione ad Avellino - arrestato il sindaco dimissionario

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildi, Gianluca Festa, ex Pd poi sostenuto da liste civiche, è statoe messo ai domiciliari. A notificare il provvedimento sono stati i carabinieri su mandato della procura diche contesta al primo cittadino i reati di associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione,, falso, depistaggio, rivelazione di segreti, peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità. Domiciliari anche per Fabio Guerriero, titolare di uno studio di architettura e fratello del consigliere comunale Diego Guerriero, e per la dirigente comunale Filomena Smiraglia. Perquisizioni anche nei confronti della viceLaura Nargi.