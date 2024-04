Corriere dello Sport – Tudor in corsa per Gosens

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 aprile 2024) 2024-04-18 11:23:57 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Illustri partenze, aspettando i nuovi colpi. Lotito e Fabiani possono rispondere solo in un modo ai tormenti-lamenti della piazza: centrando acquisti validi, pronti, adatti al calcio di, anche se non da pelle d’oca. La giostra dei nomi è partita ed è già convulsa. Alcuni sono depennabili, altri resistono. Serviranno innesti in tanti ruoli, soprattutto a centrocampo e in attacco.fa spesso riferimento agli esterni parlando della fase offensiva, dal loro movimento cambia la disposizione in campo, la difesa passa da 3 a 4 e viceversa. Ad oggi ha in rosa Marusic, Lazzari, Hysaj e Pellegrini. Ha provato Felipe per emergenza. Il primo è considerato un titolarissimo, perpuò fare anche il terzo in difesa. Lazzari è stato testato a ...