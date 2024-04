Contromano a 160 kmh - ubriaco e con un bambino a bordo Il video della polizia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Guidavaa 160 km/he in corsia d’emergenza con un. Le immagini terrificanti mostrano le manovre e poi i tentativi di sfuggire all’arresto. I fatti risalgono al dicembre 2021 sull’autostrada britannica M40. Miley Connors, un uomo di 37 anni, è stato arrestato e condannato a due anni, con sospensionepena, dalla Oxford crown court. La corte, che ha prodotto oggi ilincredibilemanovra del 37enne, gli ha anche vietato di guidare per i prossimi due anni.Leggi anche: Si schianta con la moto contro un albero, Leonardo muore a 23 anni. A trovarlo il papà Dopo essersi schiantato contro lo spartitraffico e aver abbandonato il suo veicolo, l’uomo era scappato a piedi con il. Individuato da un ...

