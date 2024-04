Controlli antidroga all'uscita della scuola. Cinofili in azione anche in un parchetto

(Di giovedì 18 aprile 2024) Continuano inei pressi delle scuole. In particolare, l’attenzione si focalizza sui luoghi di aggregdi giovani vicino agli istituti, già in alcuni casi teatro di fenomeni preoccupanti che sono statial centro di un recente incontro in prefettura. Nella mattinata di martedì, i carabinieri e l’unità cinofilapolizia locale hanno proceduto ad effettuare un controllo nei pressi di un istituto scolastico superiorecittà. L’attività preventiva, svolta di comune accordo con la direzione scolastica dell’istituto stesso, è stata effettuata all’orario di uscita, momento considerato di maggiore criticità. Gli accertamenti svolti sugli studenti, tra i molti in uscita al termine delle lezioni, non hanno portato a trovare nulla di sospetto. Al termine ...

