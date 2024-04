Controlli alla pompa di benzina - pistola clandestina nascosta nel controsoffitto | arrestato il titolare

La Polizia Locale di Roma Capitale annuncia il piano per i controlli a Ostia durante i weekend dell’estate 2024. Aumentano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale a Ostia in vista ... (ilcorrieredellacitta)

Prato, 16 aprile 2024 – Per oltre un’ora sulle chat e in parte anche sui social è rimbalzata una notizia (per fortuna poi rivelatasi infondata) su momenti di panico nella zona del Buzzi in viale ... (lanazione)