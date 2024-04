Conte annuncia la candidatura del direttore de La Notizia Gaetano Pedullà col M5s | Ma se eletto deve lasciare il giornale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildel quotidiano «La»,, ha intenzione di candidarsi con il M5s per le prossime elezioni Europee. Lo racconta su Instagram Giuseppe, che ha accettato la proposta del giornalista «da iscritto al M5s» per le consultazioni online che serviranno a selezionare i candidati grillini, ma a condizione che ceda le quote del suoe la direzione del quotidiano, nel caso in cui venisse. «O fai il politico o fai informazione – scrive– O fai il politico o fai i tuoi interessi privati:funzionare così». L’ex premier paragona il caso dicon quello di Antonio Angelucci, parlamentare della Lega ed editore di Libero, Ile Il Tempo, ...

